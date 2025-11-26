Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan karşılaşmalarda birçok sürpriz sonuç yaşandı. Özellikle Bayer Leverkusen'in deplasmanda Manchester City'i mağlup etmesi futbolseverleri bir hayli şaşırttı. Karşılaşmaya rotasyon yaparak çıkan City'i Alex Grimaldo ve Patrick Shick'in golleriyle yenen Leverkusen, kötü geçen sezonunu önemli bir galibiyetle süsledi.

Günün en dikkat çekici maçında ise Chelsea, Barcelona'ya şans tanımadı. Katalan temsilcisini Londra'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, yükselen form grafiğini Devler Ligi'ne de taşımayı başardı. Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax-Benfica: 0-2

Manchester City-Bayer Leverkusen: 0-2

Chelsea-Barcelona: 3-0

Borussia Dortmund-Villarreal: 4-0

Napoli-Karabağ: 2-0

Slavia Prag-Athletic Bilbao: 0-0

Bodo/Glimt-Juventus: 2-3

Olimpik Marsilya-Newcastle United: 2-1

Bugün oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

20.45 Kopenhag-Kairat

20.45 Pafos-Monaco

23.00 Paris Saint-Germain-Tottenham

23.00 Liverpool-PSV

23.00 Arsenal-Bayern Münih

23.00 Atletico Madrid-Inter

23.00 Eintracht Frankfurt-Atalanta

23.00 Sporting-Club Brugge

23.00 Olimpiakos-Real Madrid