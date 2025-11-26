Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor, salı günü birçok sürpriz sonucun yaşandığı organizasyonda bugün ise birçok keyifli mücadele futbolseverleri bekliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan karşılaşmalarda birçok sürpriz sonuç yaşandı. Özellikle Bayer Leverkusen'in deplasmanda Manchester City'i mağlup etmesi futbolseverleri bir hayli şaşırttı. Karşılaşmaya rotasyon yaparak çıkan City'i Alex Grimaldo ve Patrick Shick'in golleriyle yenen Leverkusen, kötü geçen sezonunu önemli bir galibiyetle süsledi.
Günün en dikkat çekici maçında ise Chelsea, Barcelona'ya şans tanımadı. Katalan temsilcisini Londra'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, yükselen form grafiğini Devler Ligi'ne de taşımayı başardı. Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ajax-Benfica: 0-2
Manchester City-Bayer Leverkusen: 0-2
Chelsea-Barcelona: 3-0
Borussia Dortmund-Villarreal: 4-0
Napoli-Karabağ: 2-0
Slavia Prag-Athletic Bilbao: 0-0
Bodo/Glimt-Juventus: 2-3
Olimpik Marsilya-Newcastle United: 2-1
Bugün oynanacak maçların programı ise şu şekilde:
20.45 Kopenhag-Kairat
20.45 Pafos-Monaco
23.00 Paris Saint-Germain-Tottenham
23.00 Liverpool-PSV
23.00 Arsenal-Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid-Inter
23.00 Eintracht Frankfurt-Atalanta
23.00 Sporting-Club Brugge
23.00 Olimpiakos-Real Madrid