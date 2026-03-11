Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmalarda farklı skorlar dikkat çekti.

Bundesliga devi Bayern Münih, Atalanta'ya deplasmanda gol yağdırdı. Rakibini 6-1 mağlup eden Bavyera temsilcisi çeyrek finali hemen hemen garantiledi.

ATLETICO, TOTTENHAM'I DAĞITTI

Günün bir diğer farklı skorunu ise Atletico Madrid elde etti. İspanyol ekibi, büyük bir kriz yaşayan ve Premier Lig'de küme düşme korkusunu yakından hisseden Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Liverpool'u bu sezon evinde ikinci defa devirmeyi başaran Galatasaray ise Anfield Road'a 1-0'lık avantajla gidecek. Sarı-kırmızılılar avantajını koruyarak son 8'e adını yazdırmak istiyor.

GÜNÜN PROGRAMI

Devler Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

20.45 Bayer Leverkusen-Arsenal

23.00 Paris Saint-Germain-Chelsea

23.00 Real Madrid-Manchester City

23.00 Bodo/Glimt-Sporting