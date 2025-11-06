Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları ve Puan Durumu: Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir gece geride kaldı. Dev arenada oynanan kritik mücadeleler, grup dengelerini yeniden şekillendirdi. Özellikle temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Peki diğer karşılaşmalarda neler yaşandı? Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte gecenin sonuçları ve güncel tablo...

5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA GECESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI

Pafos FC 1 - 0 Villarreal

Karabağ 2 - 2 Chelsea

Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen

Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund

Newcastle United 2 - 0 Athletic Bilbao

Club Brugge 3 - 3 Barcelona

Inter 2 - 1 Kairat Almaty

Ajax 0 - 3 Galatasaray

Marsilya 0 - 1 Atalanta

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

# Takım P 1 Bayern Münih 12 2 Arsenal 12 3 Inter 12 4 Manchester City 10 5 Paris St Germain 9 6 Newcastle United 9 7 Real Madrid 9 8 Liverpool 9 9 Galatasaray 9 10 Tottenham Hotspur 8 11 Barcelona 7 12 Chelsea 7 13 Sporting Lizbon 7 14 Borussia Dortmund 7 15 Karabağ 7 16 Atalanta 7 17 Atletico Madrid 6 18 PSV Eindhoven 5 19 Monaco 5 20 Pafos FC 5 21 Bayer Leverkusen 5 22 Club Brugge 4 23 Eintracht Frankfurt 4 24 Napoli 4 25 Marsilya 3 26 Juventus 3 27 Athletic Bilbao 3 28 Union St.Gilloise 3 29 Bodo Glimt 2 30 Slavia Prag 2 31 Olympiakos 2 32 Villarreal 1 33 FC Copenhagen 1 34 Kairat Almaty 1 35 Benfica 0 36 Ajax 0

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, aldığı değerli 3-0 Ajax galibiyetiyle puanını 9'a yükseltti ve puan sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Takımın kalan maçlarda göstereceği performans, üst tura yükselme yolunda belirleyici olacak.

Galatasaray'ın son maçı ne oldu?

Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray kaç puanda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi puan durumunda 9 puana sahip.

Şampiyonlar Ligi lideri kim?

Bayern Münih, 12 puanla lider durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Galatasaray’ın deplasmanda aldığı net galibiyet, moral ve puan anlamında kritik bir adım oldu. Önümüzdeki maçlar, hem grup sıralamasını hem de üst tura çıkacak takımları belirlemede büyük rol oynayacak.