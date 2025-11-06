Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları ve Puan Durumu: Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Şampiyonlar Ligi haftası dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. Peki günün sonuçları ne oldu? Galatasaray kaçıncı sıraya yükseldi? Tüm bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  06.11.2025 09:02
  • Giriş: 06.11.2025 09:02
  • Güncelleme: 06.11.2025 09:02
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir gece geride kaldı. Dev arenada oynanan kritik mücadeleler, grup dengelerini yeniden şekillendirdi. Özellikle temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Peki diğer karşılaşmalarda neler yaşandı? Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte gecenin sonuçları ve güncel tablo...

5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA GECESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI

  • Pafos FC 1 - 0 Villarreal
  • Karabağ 2 - 2 Chelsea
  • Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
  • Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
  • Newcastle United 2 - 0 Athletic Bilbao
  • Club Brugge 3 - 3 Barcelona
  • Inter 2 - 1 Kairat Almaty
  • Ajax 0 - 3 Galatasaray
  • Marsilya 0 - 1 Atalanta

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

#TakımP
1Bayern Münih12
2Arsenal12
3Inter12
4Manchester City10
5Paris St Germain9
6Newcastle United9
7Real Madrid9
8Liverpool9
9Galatasaray9
10Tottenham Hotspur8
11Barcelona7
12Chelsea7
13Sporting Lizbon7
14Borussia Dortmund7
15Karabağ7
16Atalanta7
17Atletico Madrid6
18PSV Eindhoven5
19Monaco5
20Pafos FC5
21Bayer Leverkusen5
22Club Brugge4
23Eintracht Frankfurt4
24Napoli4
25Marsilya3
26Juventus3
27Athletic Bilbao3
28Union St.Gilloise3
29Bodo Glimt2
30Slavia Prag2
31Olympiakos2
32Villarreal1
33FC Copenhagen1
34Kairat Almaty1
35Benfica0
36Ajax0

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, aldığı değerli 3-0 Ajax galibiyetiyle puanını 9'a yükseltti ve puan sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Takımın kalan maçlarda göstereceği performans, üst tura yükselme yolunda belirleyici olacak.

Galatasaray'ın son maçı ne oldu?

Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray kaç puanda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi puan durumunda 9 puana sahip.

Şampiyonlar Ligi lideri kim?

Bayern Münih, 12 puanla lider durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Galatasaray’ın deplasmanda aldığı net galibiyet, moral ve puan anlamında kritik bir adım oldu. Önümüzdeki maçlar, hem grup sıralamasını hem de üst tura çıkacak takımları belirlemede büyük rol oynayacak.

