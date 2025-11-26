Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları ve Puan Durumu: Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir Salı gecesi geride kaldı. Avrupa devlerinin sahne aldığı gecede birçok sürpriz sonuç ortaya çıktı. Özellikle Galatasaray’ın Union St.Gilloise karşısında aldığı mağlubiyet, temsilcimizin puan durumu ve gruptaki konumuyla ilgili merakı artırdı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada, rakipleri ne yaptı, puan tablosunda son durum ne? İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları, puan durumu ve bugün oynanacak karşılaşmalar…

25 KASIM 2025 SALI – ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 0 - 1 Union St.Gilloise Ajax 0 - 2 Benfica Marsilya 2 - 1 Newcastle United Manchester City 0 - 2 Bayer Leverkusen Napoli 2 - 0 Karabağ Bodo Glimt 2 - 3 Juventus Slavia Prag 0 - 0 Athletic Bilbao Chelsea 3 - 0 Barcelona Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal

GALATASARAY PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Union St.Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından 9 puanda kaldı ve puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. Özellikle üst sıralarda yer alan Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlar yoluna namağlup devam ederken, Galatasaray’ın önündeki takımlarla arasındaki puan farkı açılmaya başladı. Yine de temsilcimiz hâlâ ilk 8 içerisine girme şansını koruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (SIRA – TAKIM – PUAN)

1 Bayern Münih 12 2 Arsenal 12 3 Inter 12 4 Borussia Dortmund 10 5 Chelsea 10 6 Manchester City 10 7 Paris St Germain 9 8 Newcastle United 9 9 Real Madrid 9 10 Liverpool 9 11 Galatasaray 9 12 Tottenham Hotspur 8 13 Bayer Leverkusen 8 14 Sporting Lizbon 7 15 Barcelona 7 16 Karabağ 7 17 Atalanta 7 18 Napoli 7 19 Marsilya 6 20 Atletico Madrid 6 21 Juventus 6 22 Union St.Gilloise 6 23 PSV Eindhoven 5 24 Monaco 5 25 Pafos FC 5 26 Club Brugge 4 27 Eintracht Frankfurt 4 28 Athletic Bilbao 4 29 Benfica 3 30 Slavia Prag 3 31 Bodo Glimt 2 32 Olympiakos 2 33 FC Copenhagen 1 34 Villarreal 1 35 Kairat Almaty 1 36 Ajax 0

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Pafos FC - Monaco FC Copenhagen - Kairat Almaty Liverpool - PSV Eindhoven Sporting Lizbon - Club Brugge Paris St Germain - Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt - Atalanta Olympiakos - Real Madrid Arsenal - Bayern Münih Atletico Madrid - Inter

GALATASARAY’IN YOL HARİTASI VE ŞANSI

Galatasaray, grupta kritik bir eşikte bulunuyor. Önümüzdeki maçlarda alacağı sonuçlar, hem ilk 8 içerisine girme hem de son 16 turuna yükselme şansını doğrudan etkileyecek. Özellikle gol averajı ve ikili averaj hesaplamaları, temsilcimizin kaderini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray 9 puanla Şampiyonlar Ligi genel sıralamasında 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray üst tura çıkabilir mi?

Evet. Temsilcimiz kalan maçlarından alacağı sonuçlara bağlı olarak ilk 8’e girme ve doğrudan üst tura yükselme şansını koruyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Arsenal – Bayern Münih, PSG – Tottenham, Liverpool – PSV ve Atletico Madrid – Inter gibi dev mücadeleler yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi puan durumunda zirvede hangi takım var?

Puan tablosunun zirvesinde 12 puanla Bayern Münih, Arsenal ve Inter yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Galatasaray, sıralamadaki yerini korumak ve üst tura adını yazdırmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Salı gecesi alınan sonuçlar dengeleri değiştirirken, gözler şimdi Çarşamba gecesi oynanacak dev karşılaşmalara çevrildi.