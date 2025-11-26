Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları ve Puan Durumu: Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım 2025 Salı gecesi oynanan maçlarla puan durumu şekillendi. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç puanla kaçıncı sırada? Gecenin maç sonuçları ile bugünün maç fikstürü haberimizde.

BirBilgi
  • 26.11.2025 09:12
  • Giriş: 26.11.2025 09:12
  • Güncelleme: 26.11.2025 09:12
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir Salı gecesi geride kaldı. Avrupa devlerinin sahne aldığı gecede birçok sürpriz sonuç ortaya çıktı. Özellikle Galatasaray’ın Union St.Gilloise karşısında aldığı mağlubiyet, temsilcimizin puan durumu ve gruptaki konumuyla ilgili merakı artırdı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada, rakipleri ne yaptı, puan tablosunda son durum ne? İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları, puan durumu ve bugün oynanacak karşılaşmalar…

25 KASIM 2025 SALI – ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray0 - 1Union St.Gilloise
Ajax0 - 2Benfica
Marsilya2 - 1Newcastle United
Manchester City0 - 2Bayer Leverkusen
Napoli2 - 0Karabağ
Bodo Glimt2 - 3Juventus
Slavia Prag0 - 0Athletic Bilbao
Chelsea3 - 0Barcelona
Borussia Dortmund4 - 0Villarreal

GALATASARAY PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Union St.Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından 9 puanda kaldı ve puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. Özellikle üst sıralarda yer alan Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlar yoluna namağlup devam ederken, Galatasaray’ın önündeki takımlarla arasındaki puan farkı açılmaya başladı. Yine de temsilcimiz hâlâ ilk 8 içerisine girme şansını koruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (SIRA – TAKIM – PUAN)

1Bayern Münih12
2Arsenal12
3Inter12
4Borussia Dortmund10
5Chelsea10
6Manchester City10
7Paris St Germain9
8Newcastle United9
9Real Madrid9
10Liverpool9
11Galatasaray9
12Tottenham Hotspur8
13Bayer Leverkusen8
14Sporting Lizbon7
15Barcelona7
16Karabağ7
17Atalanta7
18Napoli7
19Marsilya6
20Atletico Madrid6
21Juventus6
22Union St.Gilloise6
23PSV Eindhoven5
24Monaco5
25Pafos FC5
26Club Brugge4
27Eintracht Frankfurt4
28Athletic Bilbao4
29Benfica3
30Slavia Prag3
31Bodo Glimt2
32Olympiakos2
33FC Copenhagen1
34Villarreal1
35Kairat Almaty1
36Ajax0

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Pafos FC-Monaco
FC Copenhagen-Kairat Almaty
Liverpool-PSV Eindhoven
Sporting Lizbon-Club Brugge
Paris St Germain-Tottenham Hotspur
Eintracht Frankfurt-Atalanta
Olympiakos-Real Madrid
Arsenal-Bayern Münih
Atletico Madrid-Inter

GALATASARAY’IN YOL HARİTASI VE ŞANSI

Galatasaray, grupta kritik bir eşikte bulunuyor. Önümüzdeki maçlarda alacağı sonuçlar, hem ilk 8 içerisine girme hem de son 16 turuna yükselme şansını doğrudan etkileyecek. Özellikle gol averajı ve ikili averaj hesaplamaları, temsilcimizin kaderini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray 9 puanla Şampiyonlar Ligi genel sıralamasında 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray üst tura çıkabilir mi?

Evet. Temsilcimiz kalan maçlarından alacağı sonuçlara bağlı olarak ilk 8’e  girme ve doğrudan üst tura yükselme şansını koruyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Arsenal – Bayern Münih, PSG – Tottenham, Liverpool – PSV ve Atletico Madrid – Inter gibi dev mücadeleler yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi puan durumunda zirvede hangi takım var?

Puan tablosunun zirvesinde 12 puanla Bayern Münih, Arsenal ve Inter yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Galatasaray, sıralamadaki yerini korumak ve üst tura adını yazdırmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Salı gecesi alınan sonuçlar dengeleri değiştirirken, gözler şimdi Çarşamba gecesi oynanacak dev karşılaşmalara çevrildi.

