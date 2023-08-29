Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli olacak: Kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Galatasaray'ın da yer aldığı elemelerin ardından turnuvaya katılan 32 takım belli olacak ve kura çekimi sonrası gruplar ve fikstür belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edecek son takımlar yarın tamamlanacak play-off turunun ardından belli olacak. Galatasaray, favori olarak çıkacağı maçta kendi sahasında Molde'ye kaybetmezse adını gruplara yazdıracak.

Bu akşam Galatasaray-Molde'nin yanı sıra Young Boys-Maccabi Haifa ve Panathinaikos-Braga maçları oynanacak. Yarın akşam ise Kopenhag-Rakov Czestochowa, PSV-Glasgow Rangers ve AEK-Royal Antwerp maçları oynanacak.

Play-off turunu geçenler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Kura çekiminin 1 Eylül Cuma günü yapılması bekleniyor.

Galatasaray, turnuvaya katılan diğer takımların puanlarına göre kurada 3. veya 4. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'ne şu ana kadar katılma hakkı elde eden takımlar ve torbalara göre dağılımları ise şu şekilde:

1. Torba: Bayern Münih, Manchester City, Napoli, Barcelona, PSG, Benfica, Sevilla, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Milan, Lazio, KIzılyıldız

4. Torba: Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması, 19 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek.