Şampiyonlar Ligi'nde gün tamamlandı: Bayern 10 kişiyle galip, Anfield'dan çıkış yok

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4'üncü haftanın en önemli karşılaşmalarının oynandığı salı gününde futbolseverler büyük bir heyecan yaşandı.

PSG'nin Bayern Münih'i konuk ettiği müthiş karşılamayı Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı. Alman temsilcisinin gollerini 4 ve 32'nci dakikada Luis Diaz kaydetti. PSG'nin tek sayısını ise Joao Neves 74'te kaydetti. PSG'nin 22'nci dakikada Ousman Dembele'yle bulduğu gol ise VAR tarafından iptal edildi. Bayern'de Luis Diaz, Achraf Hakimi'ye yaptığı sert hareket sonrası 45'inci dakikada kırmızı kart gördü. PSG'de Dembele ve Hakimi sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Günün diğer büyük maçında ise Liverpool, Anfield'da Real Madrid'i konuk etti. Son haftalarda oldukça zorlanan Kırmızılar, güçlü rakibini Alexis Mac Allister'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta eski Liverpoollu Trent Alexander-Arnold yuhalandı.

Diğer maçların sonuçları şu şekilde:





Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise: 3-1

Bodo/Glimt-Monaco: 0-1

Juventus-Sporting: 1-1

Olimpiakos-PSV: 1-1

Tottenham-Kopenhag: 4-0.