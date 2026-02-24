Şampiyonlar Ligi'nde Günün Maçları (24 Şubat 2026 Salı Güncel)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam da hız kesmiyor. Futbolseverler “Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını ararken, Türkiye’de en çok merak edilen başlıklardan biri de şu: Galatasaray’ın maçı bugün mü? Günün fikstürü netleşti; dev karşılaşmalar sahne alırken Galatasaray cephesinde gözler yarına çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (24 ŞUBAT 2026)

24 Şubat 2026 günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları ve saatleri şöyle:

Maç Saat Atl Madrid - Club Brugge 20:45 B. Leverkusen - Olympiakos 23:00 Newcastle Utd - Karabağ 23:00 Inter - Bodo Glimt 23:00

GALATASARAY’IN MAÇI BUGÜN MÜ? YANIT: HAYIR, YARIN

“Galatasaray’ın maçı bugün mü?” sorusunun yanıtı hayır. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Juventus - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba saat 23.00’te oynanacak.

Juventus - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Şampiyonlar Ligi’nde grup/eleme atmosferi fark etmeksizin her maç, futbol gündemini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden “Şampiyonlar Ligi günün maçları”, “bugün Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta” ve “Galatasaray maçı bugün mü” gibi konular gün boyunca zirvede kalıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var?

Bugün (24 Şubat 2026) Atl Madrid - Club Brugge (20:45), B. Leverkusen - Olympiakos (23:00), Newcastle Utd - Karabağ (23:00) ve Inter - Bodo Glimt (23:00) maçları oynanacak.

Maçlar Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Galatasaray’ın maçı bugün mü?

Galatasaray’ın maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynancak.

Juventus - Galatasaray maçı saat kaçta?

Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları 24 Şubat 2026 akşamı Atl Madrid - Club Brugge ile başlayacak; gece seansında ise B. Leverkusen - Olympiakos, Newcastle Utd - Karabağ ve Inter - Bodo Glimt karşılaşmaları sahne alacak. Galatasaray’ı bekleyen kritik randevu ise bugün değil: Juventus - Galatasaray maçı yarın saat 23.00’te TRT 1’den canlı ve şifresiz ekranlara gelecek.