Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City, Inter ve PSG gibi ekipler ilk maçlarına bu akşam çıkacak.
Dün akşam başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak 6 maçla devam edecek.
Geçen sezonun finalisti Borussia Dortmund, turnuvadaki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak.
TSİ 22.00'de Manchester City ile Inter de karşı karşıya gelecek. İki ekip 2023 finalinde kupa için mücadele etmişlerdi
Geçen sezonu La Liga'da üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya imza atan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Girona ise ilk maçında turnuvanın favorilerinden PSG'ye konuk olacak.
Bugün oynanacak maçlar ve saatleri şöyle:
• 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
• 19.45 Sparta Prag - Salzburg
• 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
• 22.00 Celtic - Slovan Bratislava
• 22.00 Manchester City - Inter Milan
• 22.00 Paris Saint-Germain - Girona
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildeydi:
Juventus 3 - 1 PSV
Young Boys 0 - 3 Aston Villa
Bayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb
Milan 1 - 3 Liverpool
Real Madrid 3 - 1 Stuttgart
Sporting Lizbon 2 - 0 Lille