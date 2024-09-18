Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Dün akşam başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak 6 maçla devam edecek.

Geçen sezonun finalisti Borussia Dortmund, turnuvadaki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak.

TSİ 22.00'de Manchester City ile Inter de karşı karşıya gelecek. İki ekip 2023 finalinde kupa için mücadele etmişlerdi

Geçen sezonu La Liga'da üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya imza atan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Girona ise ilk maçında turnuvanın favorilerinden PSG'ye konuk olacak.

Bugün oynanacak maçlar ve saatleri şöyle:

• 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

• 19.45 Sparta Prag - Salzburg

• 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

• 22.00 Celtic - Slovan Bratislava

• 22.00 Manchester City - Inter Milan

• 22.00 Paris Saint-Germain - Girona

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildeydi: