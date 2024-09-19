Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, bugün oynanak maçlarla sona erecek.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle:

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.