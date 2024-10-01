Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.

Lig formatında düzenlenen turnuvanın ikinci maçları bugun ve yarın akşam oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın dikkat çeken maçlarında Bayer Leverkusen ile Milan, Arsenal ile PSG karşı karşıya gelecek.

Turnuvada bugünün ve yarının maç programı şu şekilde:

1 Ekim Salı

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)