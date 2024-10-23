Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftası dün akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Dün akşamın en çok dikkat çeken maçında geçen yılın finalistleri Real Madrid ile Borussia Dortmund, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya geldi.

Tarihi bir geri dönüşe sahne olan maçta ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Real Madrid, 60. dakikadan sonra bulduğu gollerle maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. 3 gol kaydeden Vinicius ise maçın yıldızı oldu.

Dün akşam alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Milan – Club Brugge: 3-1 Monaco – Kızılyıldız: 5-1 Girona – Slovan Bratislava: 2-0 PSG – PSV: 1-1 Arsenal – Shakhtar Donetsk: 1-0 Real Madrid – Borussia Dortmund: 5-2 Sturm Graz – Sporting Lizbon: 0-2 Juventus – Stuttgart: 0-1 Aston Villa – Bologna: 2-0

Turnuvada 3. hafta maçları bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek.

Bu akşamın programı ise şöyle:

19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)

19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)

22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)