Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi bugün 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, bugün ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

11 Aralık Çarşamba:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)