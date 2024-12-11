Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla tamamlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Akşamın dikkat çeken maçlarında Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City karşılaşacak.
Günün programı şu şekilde:
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)
23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)