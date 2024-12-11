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Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla tamamlanacak.

Spor
  • 11.12.2024 12:43
  • Giriş: 11.12.2024 12:43
  • Güncelleme: 11.12.2024 12:58
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Akşamın dikkat çeken maçlarında Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City karşılaşacak.

Günün programı şu şekilde:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

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