Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin dikkat çeken maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak.
Gecenin dikkat çeken maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen İspanya'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvada bu akşamın programı şu şekilde:
20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)
23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)
Devler liginde yarın ise şu maçlar oynanacak:
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)