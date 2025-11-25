Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Devler Ligi'nde 5'inci hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Salı günü programında birçok heyecan verici mücadele futbolseverleri bekliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı bugün başlıyor. Birçok heyecan verici mücadelenin yaşanacağı salı gününde en dikkat çeken karşılaşma Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak. Form seviyesini yukarıya çeken iki güçlü ekibin karşılaşması öncesi Chelsea Menajeri Enzo Maresca, ve Barcelona Menajeri Hansi Flick açıklamalarda bulundu.
Enzo Maresca, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
Hansi Flick ise, "Chelsea dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Gücümüze inanıyoruz ve yarın her zamanki gibi mücadele edeceğiz. Çok iyi genç oyuncuları ve onlara futbol oynama kimliği kazandıran fantastik bir teknik direktörleri var. Yaptıkları şeyi gerçekten takdir ediyorum. Bizim için gerçekten çok iyi bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve kolay değil" ifadelerini kullandı.
Devler Ligi'nde günün programı şu şekilde:
20.45 Ajax-Benfica
20.45 Galatasaray-Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City-Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea-Barcelona
23.00 Borussia Dortmund-Villarreal
23.00 Napoli-Karabağ
23.00 Slavia Prag-Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt-Juventus
23.00 Olimpik Marsilya-Newcastle United