Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı bugün başlıyor. Birçok heyecan verici mücadelenin yaşanacağı salı gününde en dikkat çeken karşılaşma Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak. Form seviyesini yukarıya çeken iki güçlü ekibin karşılaşması öncesi Chelsea Menajeri Enzo Maresca, ve Barcelona Menajeri Hansi Flick açıklamalarda bulundu.

Enzo Maresca, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hansi Flick ise, "Chelsea dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Gücümüze inanıyoruz ve yarın her zamanki gibi mücadele edeceğiz. Çok iyi genç oyuncuları ve onlara futbol oynama kimliği kazandıran fantastik bir teknik direktörleri var. Yaptıkları şeyi gerçekten takdir ediyorum. Bizim için gerçekten çok iyi bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve kolay değil" ifadelerini kullandı.

Devler Ligi'nde günün programı şu şekilde:

20.45 Ajax-Benfica

20.45 Galatasaray-Union Saint-Gilloise

23.00 Manchester City-Bayer Leverkusen

23.00 Chelsea-Barcelona

23.00 Borussia Dortmund-Villarreal

23.00 Napoli-Karabağ

23.00 Slavia Prag-Athletic Bilbao

23.00 Bodo/Glimt-Juventus

23.00 Olimpik Marsilya-Newcastle United