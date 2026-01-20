Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Salı programında Arsenal, Real Madrid, Barcelona, PSG gibi devler sahne alacak.

Günün en dikkat çeken maçı ise Inter ile Arsenal arasında oynanacak. Geçen sezonun finalisti ve bu sezon şu ana kadar oynadığı altı maçı da kazanan Arsenal arasında oynanacak karşılaşma büyük bir heyecana sahe olacak. Devler Ligi'ndi günün programı:

18.30 Kairat-Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt-Manchester City

23.00 Real Madrid-Monaco

23.00 Inter-Arsenal

23.00 Villarreal-Ajax

23.00 Tottenham-Borussia Dortmund

23.00 Sporting-Paris Saint-Germain

23.00 Olimpiakos- Bayer Leverkusen

23.00 Kopenhag-Napoli