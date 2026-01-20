Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Devler Ligi'nde salı gününde Inter evinde Arsenal'ı konuk edecek. Real Madrid-Monaco ve Tottenham-Borussia Dortmund gibi birçok dikkat çeken karşılaşma da bugün oynanacak.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Salı programında Arsenal, Real Madrid, Barcelona, PSG gibi devler sahne alacak.
Günün en dikkat çeken maçı ise Inter ile Arsenal arasında oynanacak. Geçen sezonun finalisti ve bu sezon şu ana kadar oynadığı altı maçı da kazanan Arsenal arasında oynanacak karşılaşma büyük bir heyecana sahe olacak. Devler Ligi'ndi günün programı:
18.30 Kairat-Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt-Manchester City
23.00 Real Madrid-Monaco
23.00 Inter-Arsenal
23.00 Villarreal-Ajax
23.00 Tottenham-Borussia Dortmund
23.00 Sporting-Paris Saint-Germain
23.00 Olimpiakos- Bayer Leverkusen
23.00 Kopenhag-Napoli