Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün (24 Şubat Salı) başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Belçika'da 3-3 sonuçlanan karşılaşmanın rövanşında Club Brugge'yi ağırlayacak.

Olympiakos'u Yunanistan'da 2-0 geçen Bayer Leverkusen ise Almanya'da Yunan ekibini ağırlayacak.

Newcastle United ise ilk maçta 6-1 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Gecenin en dikkat çeken Serie A temsilcisi Inter, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile İtalya'da mücadele edecek.

Bu iki ekibin Norveç'teki karşılaşması 3-1 Bodo/Glimt lehine sonuçlanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şu şekilde:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)