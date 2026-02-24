Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile başlayacak. Gecenin en dikkat çeken maçı Serie A temsilcisi Inter, Norveç ekibi Bodo/Glimt arasında oynanacak. İki ekip arasındaki ilk karşılaşma 3-1 Bodo/Glimt lehine sonuçlanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün (24 Şubat Salı) başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Belçika'da 3-3 sonuçlanan karşılaşmanın rövanşında Club Brugge'yi ağırlayacak.
Olympiakos'u Yunanistan'da 2-0 geçen Bayer Leverkusen ise Almanya'da Yunan ekibini ağırlayacak.
Newcastle United ise ilk maçta 6-1 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Gecenin en dikkat çeken Serie A temsilcisi Inter, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile İtalya'da mücadele edecek.
Bu iki ekibin Norveç'teki karşılaşması 3-1 Bodo/Glimt lehine sonuçlanmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şu şekilde:
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)