Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Devler Ligi son 16 turunda bugün dört maç oynanacak. Galatasaray-Liverpool maçının yanı sıra Atalanta-Bayern Münih ve Atalanta-Bayern Münih gibi zorlu maçlar futbolseverleri bekliyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği günde Atalanta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bir diğer önemli maçta ise Barcelona, son haftaların formda Premier Lig takımı Newcastle United'a konuk olacak.
Günün diğer maçında ise Atletico Madrid, Premier Lig'de küme düşme korkusunu yakından hisseden Tottenham'ı konuk edecek. Günün programı şu şekilde:
20.45 Galatasaray-Liverpool
23.00 Atalanta-Bayern Münih
23.00 Newcastle United-Barcelona
23.00 Atletico Madrid-Tottenham