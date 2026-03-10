Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği günde Atalanta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bir diğer önemli maçta ise Barcelona, son haftaların formda Premier Lig takımı Newcastle United'a konuk olacak.

Günün diğer maçında ise Atletico Madrid, Premier Lig'de küme düşme korkusunu yakından hisseden Tottenham'ı konuk edecek. Günün programı şu şekilde:

20.45 Galatasaray-Liverpool

23.00 Atalanta-Bayern Münih

23.00 Newcastle United-Barcelona

23.00 Atletico Madrid-Tottenham