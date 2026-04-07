Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Real Madrid'in Bayern Münih'i konuk edeceği dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Spor
  • 07.04.2026 09:27
  • Güncelleme: 07.04.2026 09:40
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Real Madrid-Bayern Münih maçının dikkat çektiği günde diğer eşleşmede Arsenal evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek.

Devler Ligi'nin gediklileri Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Santiago Bernabeu'nun ev sahipliği yapacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

BAYERN İKİNCİ SIRADA BİTİRMİŞTİ

Bayern Münih, lig aşamasını 21 puanla 2'nci sırada tamamladı. Alman devi, son 16 turunda ise Atalanta'yı eleyerek çeyrek final biletini aldı.

Real Madrid lig aşamasını 15 puanla 9'uncu sırada tamamladıktan sonra son 16 play-off turunda Benfica'yı eledi. Los Blancos, son 16 turunda ise Manchester City'yi turnuva dışına itti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.

BirGün'e Abone Ol