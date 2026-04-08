Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Son şampiyon PSG evinde Liverpool'u konuk ederken Barcelona, Atletico Madrid ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Sezona iyi başlamayan ancak son haftalarda form grafiğini yükselten ve bir diğer İngiliz temsilci Chelsea'yi 5-2 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Paris Saint Germain, Liverpool'a karşı favori.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Son 16'da Galatasaray'ı saf dışı bırakan Liverpool ise ligde büyük hayal kırıklığı yaratan performansını Devler Ligi'nde telafi etmek istiyor. Zorlu maç öncesi iki takımın muthemel ilk 11'i şu şekilde:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitiké.

BARÇA FAVORİ

La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını yediye çıkaran ve şampiyonluk için çok büyük bir adım atan Barcelona, Atletico Madrid karşısında ağır basan taraf.

İki takımın ligde dört gün önce oynadığı maçı deplasmanda 2-1 kazanan Katalan temsilcisi, Camp Nou'da avantajlı bir skor elde ederek yarı final kapısını ardına kadar aralamak istiyor. Bu sezon şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Atletico ise sürpriz peşinde koşacak. Muhtemel ilk 11'ler:

Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; E. García, Pedri; Yamal, López, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez.