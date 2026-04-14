Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşları bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Atletico Madrid, 2-0'ın rövanşında evinde Barcelona'yı konuk edecek. Liverpool ise Anfield'a PSG'ye karşı 2-0'lık dezavantajla mücadeleye başlayacak.

Atletico Madrid, ilk maçında Camp Nou'da 2-0 mağlup ettiği Barcelona karşısında avantajını korumaya çalışacak. Tur için büyük avantaj yakalayan Madrid ekibi, yarı final için güveni tam. Barça ise geri dönüş yapma ihtimaline güveniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Barcelona: Garcia, Kounde, Araujo, Eric Garcia, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.

PSG AĞIR FAVORİ

Günün diğer maçında ise son şampiyon Paris Saint Germain, Liverpool deplasmanında 2-0'lık avantajla yarı final biletini arayacak.

İlk maçta sergilediği futbolla Liverpool'u sürklase eden Luis Enrique'nin öğrencileri sahaya favori olarak çıkacak.

Oldukça inişli çıkışlı bir sezon geçiren Liverpool ise son şampiyon karşısında büyük bir sürprizin peşinde koşacak. İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle başlaması bekleniyor:

Liverpool: Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.