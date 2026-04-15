Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Real Madrid evinde 2-1 mağlup olduğu Bayern Münih'le Allianz Arena'da karşılaşacak.

Günün diğer maçında ise Arsenal evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek. Kuzey Londra ekibi ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Maçlar saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid, Bayern karşısında sürpriz peşinde koşacak. İspanyol ekibi ilk maçta Alman devi karşısında iki farklı veya daha fazla galibiyet aldığı takdirde yarı final biletini alacak. Bayern ise skor avantajını koruyarak adını son 4'e yazdırmanın peşinde.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Alvaro Arbeloa’nın, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir ilk 11’le sahaya çıkması beklenmiyor. İlk maçta alınan 2-1’lik yenilginin ardından Real Madrid’de Arda Güler’in ilk 11’de yer alması beklenirken, Kylian Mbappe'nin 11'e geri dönmesi bekleniyor. İki takımın maça şu 11'lerle başlaması bekleniyor:

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda, Mbappé, Vinícius Jr.

Günün diğer maçında ise Arsenal ilk maçında 1-0 kazanarak avantaj elde ettiği Sporting karşısında sürprize yer vermek istemiyor. Premier Lig'de son olarak Bournemouth'a mağlup olarak ligdeki zirve yarışında yara alan Arsenal, Devler Ligi'nde hata yapmada turlamanın peşinde.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Norgaard, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres

Sporting Lizbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Braganca, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez