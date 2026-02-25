Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ve dünün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalardan biri 20.45'te diğerleri ise 23.00'te başlayacak. Günün programı şu şekilde:

20.45 Atalanta-Borussia Dortmund

23.00 Juventus-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain-Monaco

23.00 Real Madrid-Benfica

DÜN OYNANAN MAÇLARDA NE OLDU?

Devler Ligi'nde dün oynanan maçlarda Atletico Madrid, Club Brugge'u 4-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

İlk maçta İtalyan devi Inter'i 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Bodo/Glimt, ikinci maçta da avantajını korudu. Sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç ekibi tarihi bir başarıya imza attı ve son 16'nın yolunu tuttu.

Dün oynanan diğer maçlarda ise evinde Olimpiakos ile 0-0 berabere kalan Bayer Leverkusen ve Karabağ'ı 6-1'in rövanşında 3-2 yenen Newcastle United turlayan ekipler oldu.