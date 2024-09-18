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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (17 Eylül 2024)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dün oynanan 6 maçla başladı. Bayern Münih'in 9 gol attığı gecede Juventus, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid ve Sporting Lizbon da geceyi kayıpsız atlattı.

Spor
  • 18.09.2024 09:37
  • Giriş: 18.09.2024 09:37
  • Güncelleme: 18.09.2024 09:55
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (17 Eylül 2024)
Foto: Depophotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon dün oynanan maçlarla başladı. günün en gollü maçı Bayern Münih ile Dinamo Zagrep arasında yaşandı. Bayern Münih, rakibi Dinamo Zagrep'i 9-2'lik skorla geçti. Günün bir diğer dikkatle takip edilen maçında ise Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Stuttgart'ı zorlansa da 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül 2024 maç sonuçları şöyle:

Juventus 3 - 1 PSV 

Young Boys 0 - 3 Aston Villa 

Bayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb 

Milan 1 - 3 Liverpool 

Real Madrid 3 - 1 Stuttgart 

Sporting Lizbon 2 - 0 Lille

Bu sonuçlarla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ve +7 averajla ilk sıraya yükseldi. Bayern Münih'i +3 averajla Aston Villa ve +7 averajla Liverpool, Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon takip etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi 1. haftasında çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar ise şöyle:

18 Eylül Çarşamba

• 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

• 19.45 Sparta Prag - Salzburg

• 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

• 22.00 Celtic - Slovan Bratislava

• 22.00 Manchester City - Inter Milan

• 22.00 Paris Saint-Germain - Girona

19 Eylül Perşembe

• 19.45 Kızılyıldız - Benfica

• 19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

• 22.00 Atalanta - Arsenal

• 22.00 Atletico Madrid - Leipzig

• 22.00 Monaco - Barcelona

• 22.00 Brest - Sturm Graz

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