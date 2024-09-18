Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (17 Eylül 2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dün oynanan 6 maçla başladı. Bayern Münih'in 9 gol attığı gecede Juventus, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid ve Sporting Lizbon da geceyi kayıpsız atlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon dün oynanan maçlarla başladı. günün en gollü maçı Bayern Münih ile Dinamo Zagrep arasında yaşandı. Bayern Münih, rakibi Dinamo Zagrep'i 9-2'lik skorla geçti. Günün bir diğer dikkatle takip edilen maçında ise Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Stuttgart'ı zorlansa da 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül 2024 maç sonuçları şöyle:
Juventus 3 - 1 PSV
Young Boys 0 - 3 Aston Villa
Bayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb
Milan 1 - 3 Liverpool
Real Madrid 3 - 1 Stuttgart
Sporting Lizbon 2 - 0 Lille
Bu sonuçlarla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ve +7 averajla ilk sıraya yükseldi. Bayern Münih'i +3 averajla Aston Villa ve +7 averajla Liverpool, Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon takip etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi 1. haftasında çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar ise şöyle:
18 Eylül Çarşamba
• 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
• 19.45 Sparta Prag - Salzburg
• 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
• 22.00 Celtic - Slovan Bratislava
• 22.00 Manchester City - Inter Milan
• 22.00 Paris Saint-Germain - Girona
19 Eylül Perşembe
• 19.45 Kızılyıldız - Benfica
• 19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
• 22.00 Atalanta - Arsenal
• 22.00 Atletico Madrid - Leipzig
• 22.00 Monaco - Barcelona
• 22.00 Brest - Sturm Graz