Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (17 Eylül 2024)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon dün oynanan maçlarla başladı. günün en gollü maçı Bayern Münih ile Dinamo Zagrep arasında yaşandı. Bayern Münih, rakibi Dinamo Zagrep'i 9-2'lik skorla geçti. Günün bir diğer dikkatle takip edilen maçında ise Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Stuttgart'ı zorlansa da 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül 2024 maç sonuçları şöyle:

Juventus 3 - 1 PSV Young Boys 0 - 3 Aston Villa Bayern Münih 9 - 2 Dinamo Zagreb Milan 1 - 3 Liverpool Real Madrid 3 - 1 Stuttgart Sporting Lizbon 2 - 0 Lille

Bu sonuçlarla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan ve +7 averajla ilk sıraya yükseldi. Bayern Münih'i +3 averajla Aston Villa ve +7 averajla Liverpool, Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon takip etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi 1. haftasında çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar ise şöyle:

18 Eylül Çarşamba

• 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

• 19.45 Sparta Prag - Salzburg

• 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

• 22.00 Celtic - Slovan Bratislava

• 22.00 Manchester City - Inter Milan

• 22.00 Paris Saint-Germain - Girona

19 Eylül Perşembe

• 19.45 Kızılyıldız - Benfica

• 19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

• 22.00 Atalanta - Arsenal

• 22.00 Atletico Madrid - Leipzig

• 22.00 Monaco - Barcelona

• 22.00 Brest - Sturm Graz