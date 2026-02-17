Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Maçları (Play-Off İlk Maçlar)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda play-off ilk maçları bugün ve yarın. Futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşma ise Galatasaray - Juventus maçı oldu.

Dev mücadelede Galatasaray, İtalyan devi Juventus’u sahasında konuk edecek. Karşılaşma, günün en dikkat çeken maçı olarak öne çıkarken diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun dikkat çeken karşılaşması olan Galatasaray - Juventus maçı, bu akşam saat 20.45’te oynanacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Saat Maç 20:45 Galatasaray - Juventus 23:00 B. Dortmund - Atalanta 23:00 Monaco - PSG 23:00 Benfica - Real Madrid

Bu karşılaşmaların yayınları tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

YARIN OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI (18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA)

Saat Maç 20:45 Karabağ - Newcastle Utd 23:00 Bodo Glimt - Inter 23:00 Club Brugge - Atl Madrid 23:00 Olympiakos - B. Leverkusen

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak bu mücadeleler, takımların bir üst tur yolunda avantaj elde etmesi açısından büyük önem taşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF HEYECANI BAŞLADI

Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu, birbirinden güçlü takımların karşı karşıya geldiği kritik eşleşmelere sahne oluyor. Özellikle Galatasaray’ın Juventus karşısında alacağı sonuç, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Özellikle Galatasaray - Juventus maçı, günün en çok merak edilen karşılaşması olarak öne çıkıyor. Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadeleler, turnuvanın ilerleyen turları için belirleyici olacak.