Devlaer Ligi'nde lig aşamasının son maçları yarın oynanacak. Bütün maçlar saat 23.00'te başlayacak.

Spor
  • 27.01.2026 11:04
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, tamamı yarın saat 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

ARSENAL VE BAYERN GARANTİLEDİ

Devler Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

Son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain-Newcastle United

Manchester City-Galatasaray

Liverpool-Karabağ

Borussia Dortmund-Inter

Barcelona-Kopenhag

Arsenal-Kairat

Bayer Leverkusen-Villarreal

Atletico Madrid-Bodo/Glimt

Benfica-Real Madrid​​​​​​​

Eintracht Frankfurt-Tottenham

Club Brugge-Olimpik Marsilya

PSV-Bayern Münih

Ajax-Olimpiakos

Napoli-Chelsea

Monaco-Juventus

Union Saint-Gilloise-Atalanta

Athletic Bilbao-Sporting

Pafos-Slavia Prag

