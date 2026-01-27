Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
Devlaer Ligi'nde lig aşamasının son maçları yarın oynanacak. Bütün maçlar saat 23.00'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, tamamı yarın saat 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.
Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.
ARSENAL VE BAYERN GARANTİLEDİ
Devler Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.
Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.
Son hafta maçlarının programı şöyle:
Paris Saint-Germain-Newcastle United
Manchester City-Galatasaray
Liverpool-Karabağ
Borussia Dortmund-Inter
Barcelona-Kopenhag
Arsenal-Kairat
Bayer Leverkusen-Villarreal
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
Benfica-Real Madrid
Eintracht Frankfurt-Tottenham
Club Brugge-Olimpik Marsilya
PSV-Bayern Münih
Ajax-Olimpiakos
Napoli-Chelsea
Union Saint-Gilloise-Atalanta
Athletic Bilbao-Sporting
Pafos-Slavia Prag