Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
Devler Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Atletico Madrid-Club Brugge
23.00 Bayer Leverkusen-Olimpiakos
23.00 Inter-Bodo/Glimt
23.00 Newcastle United-Karabağ
25 Şubat Çarşamba:
20.45 Atalanta-Borussia Dortmund
23.00 Juventus-Galatasaray
23.00 Paris Saint-Germain-Monaco
23.00 Real Madrid-Benfica