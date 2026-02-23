Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynayacak.

Spor
  • 23.02.2026 14:21
  • Güncelleme: 23.02.2026 14:25
Kaynak: AA
AA

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

Devler Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Atletico Madrid-Club Brugge

23.00 Bayer Leverkusen-Olimpiakos

23.00 Inter-Bodo/Glimt

23.00 Newcastle United-Karabağ

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Atalanta-Borussia Dortmund

23.00 Juventus-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain-Monaco

23.00 Real Madrid-Benfica

