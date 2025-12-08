Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı ve öne çıkan maçlar

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda futbolseverleri yine yıldızlar geçidi bir fikstür bekliyor.

Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinde Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Inter ile Liverpool, Atalanta ile Chelsea ve PSV ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Dev kapışmaların yaşanacağı haftada gözler aynı zamanda son şampiyonlar Real Madrid ile Manchester City’nin kozlarını paylaşacağı çarşamba gecesine çevrildi.

Galatasaray da 6. hafta mücadelesinde yarın gece Monaco deplasmanına çıkacak. Grupta topladığı 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, zorlu rakibi karşısında hem üst tura giden yolda kritik bir adım atmak hem de Avrupa’daki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maç programı (TSİ) şu şekilde:

YARIN

18.30 Kairat-Olimpiakos

20.45 Bayern Münih-Sporting Lizbon

23.00 Monaco-Galatasaray

23.00 Inter-Liverpool

23.00 Tottenham-Slavia Prag

23.00 Union Saint-Gilloise-Olimpik Marsilya

23.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt

23.00 Atalanta-Chelsea

23.00 PSV-Atletico Madrid

10 ARALIK ÇARŞAMBA

20.45 Karabağ-Ajax

20.45 Villarreal-Kopenhag

23.00 Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain

23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United

23.00 Benfica-Napoli

23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge-Arsenal

23.00 Juventus-Pafos

23.00 Real Madrid-Manchester City