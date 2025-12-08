Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı ve öne çıkan maçlar
Devler Ligi'nde 6'ncı hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Gözler Real Madrid ile Manchester City’nin kozlarını paylaşacağı çarşamba gecesine çevrildi.
Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda futbolseverleri yine yıldızlar geçidi bir fikstür bekliyor.
Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinde Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Inter ile Liverpool, Atalanta ile Chelsea ve PSV ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
Dev kapışmaların yaşanacağı haftada gözler aynı zamanda son şampiyonlar Real Madrid ile Manchester City’nin kozlarını paylaşacağı çarşamba gecesine çevrildi.
Galatasaray da 6. hafta mücadelesinde yarın gece Monaco deplasmanına çıkacak. Grupta topladığı 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, zorlu rakibi karşısında hem üst tura giden yolda kritik bir adım atmak hem de Avrupa’daki iddiasını güçlendirmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maç programı (TSİ) şu şekilde:
YARIN
18.30 Kairat-Olimpiakos
20.45 Bayern Münih-Sporting Lizbon
23.00 Monaco-Galatasaray
23.00 Inter-Liverpool
23.00 Tottenham-Slavia Prag
23.00 Union Saint-Gilloise-Olimpik Marsilya
23.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt
23.00 Atalanta-Chelsea
23.00 PSV-Atletico Madrid
10 ARALIK ÇARŞAMBA
20.45 Karabağ-Ajax
20.45 Villarreal-Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United
23.00 Benfica-Napoli
23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge-Arsenal
23.00 Juventus-Pafos
23.00 Real Madrid-Manchester City