Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar çeyrek finalde?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan giderek artıyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler kaldı?” sorusu da böylece yanıt buldu. Avrupa’nın dev kulüpleri, yarı finale giden yolda birbirleriyle kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Son 16 turunda oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

Barcelona

Liverpool

Bayern Münih

Atletico Madrid

Real Madrid

Arsenal

PSG

Sporting Lisbon

SON 16 TURUNDA ALINAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Dün oynanan maçlarda Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek final biletini aldı. Özellikle Barcelona’nın Newcastle United karşısında aldığı farklı galibiyet ve Bayern Münih’in Atalanta karşısındaki üstün performansı dikkat çekti.

Öte yandan bir önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon da adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eşleşme Real Madrid - Bayern Münih Sporting Lisbon - Arsenal Barcelona - Atletico Madrid PSG - Liverpool

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler kaldı?

Barcelona, Liverpool, Bayern Münih, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri neler?

Real Madrid - Bayern Münih, Sporting Lisbon - Arsenal, Barcelona - Atletico Madrid ve PSG - Liverpool eşleşmeleri oluştu.

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

İlk maçlar 7-8 Nisan, rövanşlar ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşamasına kalan takımlar, Avrupa futbolunun en güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Dev eşleşmelerin yaşanacağı bu turda, yarı finale yükselen takımlar futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.