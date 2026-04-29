Şampiyonlar Ligi'nde 'Haramball' günü: Atletico Madrid, Arsenal'ı konuk ediyor

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid bugün Arsenal'ı konuk edecek. Estadio La Peineta'da oynanacak zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Devler Ligi'nde dün oynanan ve futbolseverlerin gole doyduğu PSG-Bayern Münih maçından sonra kontrollü yapısıyla bilinen Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin karşılaşması merakla bekleniyor.

Mücadele öncesi özellikle sosyal medyada meme haline gelen Haramball tabiri fazlasıyla kullanıldı. PSG ve Bayern'in aksine savunmaya çok daha fazla önem veren iki takımın karşılamasında gollerden çok taktik disiplin öne çıkacak.

HARAMBALL NEDİR?

Son dönemde futbol kamuoyunda giderek daha sık dile getirilen Haramball kavramı, özellikle sosyal medyada ve taraftar tartışmalarında öne çıkan yeni bir oyun eleştirisi olarak dikkat çekti.

Teknik bir terim olmaktan ziyade, futbol diline mizahi ve eleştirel bir şekilde giren bu ifade, belirli bir oyun anlayışını tanımlamak için kullanılıyor.

Haramball en basit haliyle göze hoş gelmeyen, savunma ağırlıklı, oyunu sürekli durduran ve risk almaktan kaçınan futbol tarzını ifade ediyor.

Bu oyun anlayışında takımlar genellikle topu rakibe bırakıyor, tempoyu düşürüyor ve sonucu korumaya odaklanıyor. Sürekli fauller, zaman geçirme çabaları ve oyunun akışını kesen müdahaleler de bu tanımın içinde yer alıyor.

Özellikle büyük maçlarda skoru korumaya yönelik oynayan takımlar için kullanılan bu ifade, modern futbolda sonuç odaklı yaklaşım ile estetik oyun anlayışı arasındaki tartışmayı da yeniden gündeme getiriyor.