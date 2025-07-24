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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında Salzburg, Brann'ı 4-1, Karabağ ise Shelbourne'u 3-0 mağlup etti. Rövanş karşılaşmaları 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor
  • 24.07.2025 10:16
  • Giriş: 24.07.2025 10:16
  • Güncelleme: 24.07.2025 10:17
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maç sonuçları
Foto: Depophotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.

Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

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