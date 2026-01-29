Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların ardından ilk 8'e girerek doğrudan son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Oynadığı bütün maçları kazanarak ilk turu 24 puanla tamamlayan Arsenal lig aşamasının lideri oldu.

8 maçın 7'sinden galip ayrılan Bayern Münih 2'nci, 18 puanlı Liverpool ise 3'üncü sırada yer aldı.

Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

Son maça gelirken ilk 8 dışında yer alan Barcelona ve Manchester City kendini ilk 8'e atarken son haftaya 3'üncü sırada başlayan Real Madrid ise Benfica'ya deplasmanda 4-2 kaybederek ilk 8'in dışında kaldı.

8 maç sonunda turnuvanın lig aşamasının puan durumu şöyle oluştu:

1- Arsenal: 24

2- Bayern Münih: 21

3- Liverpool: 18

4- Tottenham: 17

5- Barcelona: 16

6- Chelsea: 16

7- Sporting: 16

8- Manchester City: 16

Play-off oynayacak takımlar:

9- Real Madrid: 15

10- Inter: 15

11- PSG: 14

12- Newcastle: 14

13- Juventus: 13

14- Atletico Madrid: 13

15- Atalanta: 13

16- Leverkusen: 12

17- Dortmund: 11

18- Olympiakos: 11

19- Club Brugge: 10

20- Galatasaray: 10

21- Monaco: 10

22- Qarabağ: 10

23- Bodo/Glimt: 9

24- Benfica: 9

Organizasyona veda eden takımlar:

25- Marsilya: 9

26- Pafos: 9

27- Union SG: 9

28- PSV: 8

29- Athletic Bilbao: 8

30- Napoli: 8

31- Kopenhag: 8

32- Ajax: 6

33- Eintracht Frankfurt: 4

34- Slavia Prag: 3

35- Villarreal: 1

36- Kairat: 1

Son 16'ya kalmak için 9 ile 24'üncü sıralardaki takımların muhtemel eşleşmeleri ise şu şekilde: