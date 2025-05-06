Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, bu akşam oynanacak Inter-Barcelona maçının ardından belli olacak.

Inter'in sahasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.

İki sezon önce final oynayan Inter aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak istiyor. Barcelona ise 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı hedefliyor.

Sakatlığı nedenilye ilk maçta forma giyemeyen Robert Lewandowski maç kadrosuna alındı. İlk maçta sakatlanarak oyundan alınan Lautaro Martinez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

İki takım arasında oynanan ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçı kazanan ekip adını finale yazdıracak. Maç beraberlikle bitmesi halinde önce uzatmalara, ardından penaltılara gidecek.

Turnuvada diğer yarı final rövanşı ise yarın Fransa'da PSG ile Arsenal arasında oynanacak.