Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk sezonunda birinci hafta maçları tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmalarda Barcelona, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın 10. dakikasında 10 kişi Katalan ekibi, deplasmanda Monaco'ya 2-1 mağlup oldu.

Arsenal ise deplasmanda geçen yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile 0-0 berabere kaldı. Geçen sezonun flaş ekibi Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, deplasmanda Feyenoord'u 4-0 ile geçerken Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Kızılyıdz deplasmanında 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid ise 90. dakikada bulduğu golle kendi sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etti.

İlk hafta sonucunda alınan bütün sonuçlar şu şekilde:

Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb



Milan 1-3 Liverpool



Real Madrid 3-1 Stuttgart



Sporting Lizbon 2-0 Lille



Juventus 3-1 PSV



Young Boys 0-3 Aston Villa



Bologna 0-0 Shakhtar Donetsk



Sparta Prag 3-0 Salzburg



Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund



Celtic 5-1 Slovan Bratislava



Manchester City 0-0 Inter



Paris Saint-Germain 1-0 Girona



Kızılyıldız 1-2 Benfica



Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen



Atalanta 0-0 Arsenal



Atletico Madrid 2-1 Leipzig



Monaco 2-1 Barcelona



Brest 2-1 Sturm Graz

İlk haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu: