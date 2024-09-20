Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları ve puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Tarihe geçen maçın ardından ilk haftayı lider kapatan takım Bayern Münih oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk sezonunda birinci hafta maçları tamamlandı.
Dün oynanan karşılaşmalarda Barcelona, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın 10. dakikasında 10 kişi Katalan ekibi, deplasmanda Monaco'ya 2-1 mağlup oldu.
Arsenal ise deplasmanda geçen yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile 0-0 berabere kaldı. Geçen sezonun flaş ekibi Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, deplasmanda Feyenoord'u 4-0 ile geçerken Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Kızılyıdz deplasmanında 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Atletico Madrid ise 90. dakikada bulduğu golle kendi sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etti.
İlk hafta sonucunda alınan bütün sonuçlar şu şekilde:
Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb
Milan 1-3 Liverpool
Real Madrid 3-1 Stuttgart
Sporting Lizbon 2-0 Lille
Juventus 3-1 PSV
Young Boys 0-3 Aston Villa
Bologna 0-0 Shakhtar Donetsk
Sparta Prag 3-0 Salzburg
Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund
Celtic 5-1 Slovan Bratislava
Manchester City 0-0 Inter
Paris Saint-Germain 1-0 Girona
Kızılyıldız 1-2 Benfica
Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen
Atalanta 0-0 Arsenal
Atletico Madrid 2-1 Leipzig
Monaco 2-1 Barcelona
Brest 2-1 Sturm Graz
İlk haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu: