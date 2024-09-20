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Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Tarihe geçen maçın ardından ilk haftayı lider kapatan takım Bayern Münih oldu.

Spor
  • 20.09.2024 09:43
  • Giriş: 20.09.2024 09:43
  • Güncelleme: 20.09.2024 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk sezonunda birinci hafta maçları tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmalarda Barcelona, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın 10. dakikasında 10 kişi Katalan ekibi, deplasmanda Monaco'ya 2-1 mağlup oldu.

Arsenal ise deplasmanda geçen yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile 0-0 berabere kaldı. Geçen sezonun flaş ekibi Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, deplasmanda Feyenoord'u 4-0 ile geçerken Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Kızılyıdz deplasmanında 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid ise 90. dakikada bulduğu golle kendi sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etti.

İlk hafta sonucunda alınan bütün sonuçlar şu şekilde:

Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb

Milan 1-3 Liverpool

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Sporting Lizbon 2-0 Lille

Juventus 3-1 PSV

Young Boys 0-3 Aston Villa

Bologna 0-0 Shakhtar Donetsk

Sparta Prag 3-0 Salzburg

Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund

Celtic 5-1 Slovan Bratislava

Manchester City 0-0 Inter

Paris Saint-Germain 1-0 Girona

Kızılyıldız 1-2 Benfica

Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen

Atalanta 0-0 Arsenal

Atletico Madrid 2-1 Leipzig

Monaco 2-1 Barcelona

Brest 2-1 Sturm Graz

İlk haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

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