Şampiyonlar Ligi'nde ilk hava atışı bu akşam

Bu sezon dokuzuncu kez oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının ardından normal sezon heyecanı, bugünkü 9 karşılaşmayla başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket temsil edecek.

Aliağa Petkimspor'un B, Karşıyaka'nın C, Galatasaray'ın D ve Manisa Basket'in H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda Türkiye'den ekipler bugün 3, yarın ise 1 maça çıkacak.

Galatasaray bugün akşam saat 20.00'de sahasında Almanya'dan RASTA Vechta ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor TSİ 19.30'da Polonya'da King Szczecin, Manisa Basket ise TSİ 21.30'da İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak Karşıyaka da yarın saat 19.30'da İspanya’nın güçlü ekiplerinden La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak.