Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu.

Dün gece oynanan maçlarda kaybeden iki takım, ilk maçtaki skorların avantajıyla yarı finale yükselmeyi başardı.

İlk maçı Fransa'da 3-1 kaybeden Aston Villa, kendi sahasında PSG'yi 2-0'dan geri gelerek 3-2 yendi ancak bir gol farkla elendi.

İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybeden Borussia Dortmunda ise kendi sahasında Barcelona'yı 3-1 yendi ancak bu skor turu geçmek için yeterli olmadı.

Yarı finaldeki Barcelona ve PSG'nin rakipleri ise bu akşam belli olacak.

TSİ 22.00'deki maçlarda Real Madrid kendi sahasında Arsenal'i ağırlayacak ve 3-0 kaybettiği ilk maçın skorundan geri dönmeye çalışacak.

İlk maçı Almanya'da 2-1 kazanan Inter ise Bayern Münih'i konuk edecek.

Real Madrid - Arsenal eşleşmesinin kazananı PSG ile, Inter - Bayern Münih eşleşmesinin galibi ise yarı finalde Barcelona ile mücadele edecek.