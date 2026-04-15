Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler dün akşam oynanan maçların ardından belli oldu.

Çeyrek final maçlarında Barcelona, kendi sahasında 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

İlk 24 dakikada Yamal ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0'ı yakalayarak turda eşitliği sağlayan Barcelona, 31'nci dakikada Lookman'ın golüne engel olamadı. Maçta başka karşılaşma olmazken toplamdaki 3-2'lik skorla Atletico Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

Gecenin diğer çeyrek final mücadelesinde ise PSG, kendi sahasında 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Liverpool'u deplasmanda da Dembele'nin kaydettiği gollerle aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Devler liginde yarı finale yükselecek son iki takım bugün belli olacak.

Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmanın avantajıyla kendi sahasında Real Madrid'i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda kazanan bir diğer ekip Arsenal ise kendi sahasında Sporting Lisbon'a karşı 1-0'ın avantajını korumaya çalışacak.

İki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.