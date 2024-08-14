Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde 7 play-off eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Lille, Slavia Prag ile eşleşti. Galatasaray ise Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunun da tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Fenerbahçe, dün Lille karşısında aldığı 1-1 skorun ardından turnuvaya veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Lille ise Slavia Prag ile eşleşti.
Geçtiğimiz yılın Türkiye Ligi şampiyonu Galatasaray ise play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Play-off eşleşmeleri şöyle:
Young Boys-Galatasaray
Dinamo Zagreb-Karabağ
Midtylland-Slovan Bratislava
Bodo Glimt-Kızılyıldız
Malmö-Sparta Prag
Lille-Slavia Prag
Dinamo Kiev-Salzburg