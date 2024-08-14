Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunun da tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, dün Lille karşısında aldığı 1-1 skorun ardından turnuvaya veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Lille ise Slavia Prag ile eşleşti.

Geçtiğimiz yılın Türkiye Ligi şampiyonu Galatasaray ise play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Play-off eşleşmeleri şöyle: