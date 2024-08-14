Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 7 play-off eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Lille, Slavia Prag ile eşleşti. Galatasaray ise Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 14.08.2024 09:50
  • Giriş: 14.08.2024 09:50
  • Güncelleme: 14.08.2024 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunun da tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, dün Lille karşısında aldığı 1-1 skorun ardından turnuvaya veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Lille ise Slavia Prag ile eşleşti.

Geçtiğimiz yılın Türkiye Ligi şampiyonu Galatasaray ise play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Play-off eşleşmeleri şöyle:

Young Boys-Galatasaray

Dinamo Zagreb-Karabağ

Midtylland-Slovan Bratislava

Bodo Glimt-Kızılyıldız

Malmö-Sparta Prag

Lille-Slavia Prag

Dinamo Kiev-Salzburg

Lille uzatmalarda attı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligine veda etti
BirGün'e Abone Ol