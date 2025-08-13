Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları dün tamamlandı. Böylece play-off eşleşmeleri belli oldu. Kendi sahasında Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off'a yükselen Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları dün akşam oynandı. Böylece play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.
İlk maçta deplasmanda Feyenoord'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasındaki maçı 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.
Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.
GECENİN SONUÇLARI
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)
- Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)
- Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)
- Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)
- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)
- Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)
- Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandı
- Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)
- Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)
- Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Bu skorların ardından play-off eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:
- Ferencvaros - Karabağ
- Kızılyıldız - Pafos
- Bodo Glimt - Sturm Graz
- Celtic - Kairat Almaty
- Basel - Kopenhag
- Fenerbahçe - Benfica
- Rangers - Club Brugge
Play-off turunda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanşlar ise 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ilk maçta 20 Ağustos Çarşamba TSİ 22.00'de Benfica'yı İstanbul'da konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise Portekiz'de 27 Ağustos Çarşamba oynanacak.