Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları dün akşam oynandı. Böylece play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta deplasmanda Feyenoord'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasındaki maçı 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.

Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.

GECENİN SONUÇLARI

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)

Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)

Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)

Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandı

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)

Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bu skorların ardından play-off eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Ferencvaros - Karabağ

Kızılyıldız - Pafos

Bodo Glimt - Sturm Graz

Celtic - Kairat Almaty

Basel - Kopenhag

Fenerbahçe - Benfica

Rangers - Club Brugge

Play-off turunda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanşlar ise 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçta 20 Ağustos Çarşamba TSİ 22.00'de Benfica'yı İstanbul'da konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise Portekiz'de 27 Ağustos Çarşamba oynanacak.