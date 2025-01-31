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Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off'ta Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 31.01.2025 14:14
  • Giriş: 31.01.2025 14:14
  • Güncelleme: 31.01.2025 14:42
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri netleşti
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada 16 -off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvada grup aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler, play-off turunda eşleşti.

Play-off'u turunu kazanan 8 ekip, grup aşamasını ilk sekizde tamamlayan ekiplerle son 16 turunda mücadele edecek.

Play-off turu karşılaşmaları 11-12 ve 18-19 Şubat 2025'te oynanacak.

Turnuvada Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve  Aston Villa ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırmış durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Club Brugge - Atalanta

Sporting - Borussia Dortmund

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