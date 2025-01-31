Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri netleşti
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off'ta Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada 16 -off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada grup aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler, play-off turunda eşleşti.
Play-off'u turunu kazanan 8 ekip, grup aşamasını ilk sekizde tamamlayan ekiplerle son 16 turunda mücadele edecek.
Play-off turu karşılaşmaları 11-12 ve 18-19 Şubat 2025'te oynanacak.
Turnuvada Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırmış durumda.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Club Brugge - Atalanta
Sporting - Borussia Dortmund