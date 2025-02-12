Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başladı: City-Madrid maçı nefes kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, dün akşam oynanan maçlarla başladı.

Gecenin dikkat çeken maçında Machester City ile Real Madrid İngiltere'de karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi, son 5 dakikada bulduğu 2 golle Manchester City'yi 3-2 mağlup ederek rövanş için fırsat yakaladı.

Manchester City'nin gollerini 19 ve 80. dakikalarda Haaland kaydederken Real Madrid'in golleri ise Mbappe, Brahim Diaz ve Jude Bellingham'dan geldi.

İki ekip arasındaki rövanş maçı Santiago Bernabéu'da 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Dün oynanan diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Brest 0-3 Paris Saint-Germain Juventus 2-1 PSV Sporting Lizbon 0-3 Borussia Dortmund

Turnuvada bugün oynanacak diğer 4 maçın programı ise şöyle:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)