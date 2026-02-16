Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor: Haftanın programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak. Devler Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray-Juventus

23.00 Monaco-Paris Saint-Germain

23.00 Borussia Dortmund-Atalanta

23.00 Benfica-Real Madrid

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ-Newcastle United

23.00 Club Brugge-Atletico Madrid

23.00 Bodo/Glimt-Inter

23.00 Olimpiakos-Bayer Leverkusen