Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor: Haftanın programı
Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yarın ve çarşamba günleri toplamda sekiz karşılaşma oynanacak.
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak. Devler Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray-Juventus
23.00 Monaco-Paris Saint-Germain
23.00 Borussia Dortmund-Atalanta
23.00 Benfica-Real Madrid
18 Şubat Çarşamba:
20.45 Karabağ-Newcastle United
23.00 Club Brugge-Atletico Madrid
23.00 Bodo/Glimt-Inter
23.00 Olimpiakos-Bayer Leverkusen