Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turunda 4 karşılaşmanın oynanmasıyla ilk maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasına dün (12 Şubat Çarşamba) dört maçla devam edildi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge -Atalanta: 2-1
Celtic -Bayern Münih : 1-2
Feyenoord -Milan : 1-0
Monaco -Benfica : 0-1
Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.
Salı (11 Şubat) günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Brest 0-3 Paris Saint-Germain
Juventus 2-1 PSV
Sporting Lizbon 0-3 Borussia Dortmund
Manchester City 2-3 Real Madrid