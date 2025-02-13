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Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Spor
  • 13.02.2025 09:47
  • Giriş: 13.02.2025 09:47
  • Güncelleme: 13.02.2025 09:56
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları tamamlandı
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turunda 4 karşılaşmanın oynanmasıyla ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasına dün (12 Şubat Çarşamba) dört maçla devam edildi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge -Atalanta: 2-1

Celtic -Bayern Münih : 1-2

Feyenoord -Milan : 1-0

Monaco -Benfica : 0-1

Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.

Salı (11 Şubat)  günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde: 

Brest 0-3 Paris Saint-Germain

Juventus 2-1 PSV

Sporting Lizbon 0-3 Borussia Dortmund

Manchester City 2-3 Real Madrid 

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