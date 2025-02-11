Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında son iki yılın şampiyonları Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında bugün ve yarın ilk maçlar oynanacak.
Gecenin öne çıkan karşılaşmasında son şampiyon Real Madrid ile bir önceki yılın şampiyonu Manchester City, TSİ 23.00'te İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Rövanş mücadeleleri ise haftaya oynanacak.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.
Turnuvada play-off turunun ilk mücadelelerinin programı şöyle:
Bugün:
20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
Yarın
20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)