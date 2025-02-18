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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bu akşam başlayacak. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Milan ile Feyenoord karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 18.02.2025 10:08
  • Giriş: 18.02.2025 10:08
  • Güncelleme: 18.02.2025 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun rövanş karşılaşmaları bu hafta oynanacak.

Rövanş maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bu akşam şu maçlar oynanacak:

Milan-Feyenoord

Benfica-Monaco

Atalanta-Club Brugge

Bayern Münih-Celtic

Turnuvada yarın oynanacak rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon

Real Madrid-Manchester City

PSG-Brest

PSV-Juventus

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