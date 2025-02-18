Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor: Günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bu akşam başlayacak. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Milan ile Feyenoord karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun rövanş karşılaşmaları bu hafta oynanacak.
Rövanş maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Bu akşam şu maçlar oynanacak:
Milan-Feyenoord
Benfica-Monaco
Atalanta-Club Brugge
Bayern Münih-Celtic
Turnuvada yarın oynanacak rövanş maçlarının programı şu şekilde:
Borussia Dortmund-Sporting Lizbon
Real Madrid-Manchester City
PSG-Brest
PSV-Juventus