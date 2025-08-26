Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak.

Spor
  • 26.08.2025 09:26
  • Giriş: 26.08.2025 09:26
  • Güncelleme: 26.08.2025 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor: Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Benfica ile yarın saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)

Yarın:

Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)

Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)

Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)

BirGün'e Abone Ol