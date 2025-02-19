Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu tamamlanıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bugün tamamlanacak. Gecenin dikkat çeken maçında son iki sezonun şampiyonları Real Madrid ile Manchester City, Santiago Bernabéu'da karşılaşacak.

İlk maçta Real Madrid, deplasmanda Manchester City'i 3-2 mağlup etmişti.

Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Borussia Dortmund, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sporting Lisbon'u konuk edecek.

Saat 23.00'teki diğer maçlarda ise PSG, 3-0'ın rövanşında Brest'i ağırlayacak.

İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Juventus ise deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan bütün takımlar kesinleşecek.

Dünkü rövanş maçlarının ardından Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord son 16'ya isimlerini yazdırmışlardı.