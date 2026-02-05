Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte play-off turu ve çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

A Grubu’nu lider tamamlayan VakıfBank, çeyrek finalde Olimpiakos ile Numia Vero Volley Milano arasında oynanacak play-off eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE, GORGONZOLA'YLA KARŞILAŞACAK

B Grubu’nu zirvede bitiren Fenerbahçe'nin rakibi ise İtalya temsilcileri Igor Gorgonzola Novara ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki play-off turu sonucunda belli olacak.

C Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Eczacıbaşı da doğrudan çeyrek finale yükselirken, bu turda Polonya ekibi Developres Rzeszow ile eşleşti.

D Grubu’nu ikinci sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Zeren Spor, Almanya temsilcisi Palmberg Schwerin ile karşılaşacak. Başkent ekibi bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü takımlarından Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.