Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Türk kulüplerinin play-off ve çeyrek finaldeki olası rakipleri netleşti.

Spor
  • 05.02.2026 15:07
  • Giriş: 05.02.2026 15:07
  • Güncelleme: 05.02.2026 15:11
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
AA

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte play-off turu ve çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

A Grubu’nu lider tamamlayan VakıfBank, çeyrek finalde Olimpiakos ile Numia Vero Volley Milano arasında oynanacak play-off eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE, GORGONZOLA'YLA KARŞILAŞACAK

B Grubu’nu zirvede bitiren Fenerbahçe'nin rakibi ise İtalya temsilcileri Igor Gorgonzola Novara ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki play-off turu sonucunda belli olacak.

C Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Eczacıbaşı da doğrudan çeyrek finale yükselirken, bu turda Polonya ekibi Developres Rzeszow ile eşleşti.

D Grubu’nu ikinci sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Zeren Spor, Almanya temsilcisi Palmberg Schwerin ile karşılaşacak. Başkent ekibi bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü takımlarından Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

BirGün'e Abone Ol