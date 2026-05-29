Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor: Dev maç öncesi bütün detaylar

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de belli olacak.

Puskas Arena'da oynanacak finalde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Finale son şampiyon unvanıyla gelen PSG, üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

Tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Fransız ekibi, 2020 yılında Bayern Münih'e kaybettiği finalin ardından geçen sezon Inter'i mağlup ederek ilk kez zafere ulaşmıştı.

Luis Enrique'nin öğrencileri bu sezon lig aşamasında beklenen istikrarı yakalayamadı ve play-off oynamak zorunda kaldı. Ancak eleme turlarında Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i geride bırakan PSG, yeniden finale yükselmeyi başardı.

Arsenal ise kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

ARSENAL ÇİFTE KUPANIN PEŞİNDE

Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Londra ekibi, Avrupa'da da başarılı bir sezon geçirdi. Lig aşamasını lider tamamlayan Arsenal, eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i eleyerek finale geldi.

İngiliz temsilcisi ayrıca turnuvadaki yenilmezlik serisini finalde de sürdürmek istiyor. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SAKATLIKLAR VE EKSİKLER

Final öncesinde iki takımda da bazı oyuncuların durumları belirsizliğini koruyor.

PSG'de Achraf Hakimi, Nuno Mendes ve Ousmane Dembele'nin, Arsenal'de ise David Raya, Jurrien Timber ve Noni Madueke'nin son durumları maç günü netlik kazanacak. Ben White'ın ise finalde forma giymesi beklenmiyor.

BÜYÜK YOĞUNLUK

Öte yandan final nedeniyle Budapeşte'de yoğunluk yaşanıyor. İki takımın taraftarlarının akın ettiği kentte otellerde doluluk oranları yükselirken, konaklama fiyatlarında da dikkat çekici artışlar görüldü.

PSG kupayı koruyarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken, Arsenal ise kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine ulaşmak için sahaya çıkacak.