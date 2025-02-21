Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. PSG-Liverpool, Atletico Madrid-Real Madrid ve Bayer Leverkusen-Bayern Münih eşleşmeleri öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te yapıldı
Turnuvada ilk 8'de yer alan takımlar, play-off'dan gelen takımlarla eşleşti.
Kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde oldu:
- Club Brugge – Aston Villa
- Lille – Borussia Dortmund
- Real Madrid – Atletico Madrid
- Bayern Münih – Bayern Leverkusen
- Arsenal – PSV
- Inter – Feyenoord
- PSG – Liverpool
- Barcelona – Benfica
Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar şu şekilde:
- Liverpool
- Barcelona
- Arsenal
- Inter
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Lille
- Aston Villa
Play-off'tan gelen takımlar ise şunlar:
- Feyenoord
- Club Brugge
- Bayern Münih
- Benfica
- Borussia Dortmund
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
- PSV
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.