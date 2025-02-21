Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. PSG-Liverpool, Atletico Madrid-Real Madrid ve Bayer Leverkusen-Bayern Münih eşleşmeleri öne çıktı.

Spor
  • 21.02.2025 12:18
  • Giriş: 21.02.2025 12:18
  • Güncelleme: 21.02.2025 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te yapıldı

Turnuvada ilk 8'de yer alan takımlar, play-off'dan gelen takımlarla eşleşti.

Kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde oldu:

  • Club Brugge – Aston Villa
  • Lille – Borussia Dortmund
  • Real Madrid – Atletico Madrid
  • Bayern Münih – Bayern Leverkusen
  • Arsenal – PSV
  • Inter – Feyenoord
  • PSG – Liverpool
  • Barcelona – Benfica

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar şu şekilde:

  • Liverpool
  • Barcelona
  • Arsenal
  • Inter
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Lille
  • Aston Villa

Play-off'tan gelen takımlar ise şunlar:

  • Feyenoord
  • Club Brugge
  • Bayern Münih
  • Benfica
  • Borussia Dortmund
  • Paris Saint-Germain
  • Real Madrid
  • PSV

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

BirGün'e Abone Ol